Narkotyki w Warszawie. Policja znalazła 320 kg niedozwolonych substancji w domu w Wilanowie

Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji podinsp. Robert Szumiata poinformował, że ustalenia policjantów doprowadziły ich do Wilanowa, gdzie w jednym z domów miały znajdować się duże ilości narkotyków.

Kiedy mundurowi przyjechali pod wskazany adres, zauważyli podjeżdżającą toyotę. Za kierownicą samochodu siedział mężczyzna, będący w ich zainteresowaniu.

"Policjanci postanowili go wylegitymować. Podczas tej czynności zachowywał się bardzo nerwowo, nie chciał odpowiadać na kierowane do niego pytania. Nie chciał też dać kluczy do budynku znajdującego się na posesji, pod którą podjechał" - przekazał podinsp. Szumiata.