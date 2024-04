Heroina i marihuana w jednym z mieszkań na Pradze-Północ. Policja zatrzymała 22-latka

- Podejrzany widząc policyjne legitymacje zaprzeczył, by posiadał jakiekolwiek nielegalne substancje. Jednak policjanci byli przekonani, że ich okłamuje. Razem z nim udali się do jego mieszkania, by je skontrolować – wyjaśniła kom. Onyszko. - Podczas przeszukania jego pokoju kryminalni znaleźli woreczek z suszem roślinnym i torebkę, w której było 139 zawiniątek z beżową substancją – dodała.