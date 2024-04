W grudniu bieżącego roku ruszy kolejna przebudowa stacji Warszawa Gdańska. Nareszcie zyska drugie przejście podziemne, które nie powstało przy okazji poprzedniego remontu. PKP PLK podpisało już umowę z wykonawcą, która opiewa na około 80 milionów złotych netto. Co jeszcze się zmieni na stołecznej stacji?

Przypomnijmy, że oferty w przetargu na rozbudowę "Gdańskiej" otwarto jeszcze w ubiegłym roku. Kolejarze jednak analizowali oferty, zmienił się zarząd spółki i ostatecznie dopiero pod koniec marca podpisano umowę z firmą PORR. Zdecydowano się na najtańszą złożoną ofertę, opiewającą na 98,3 mln zł brutto. Zakładany budżet inwestora wynosił 92,9 mln zł, a zatem ostatecznie został nieznacznie podniesiony do oczekiwań wykonawcy. Kwota 80 mln zł netto, na którą podpisano umowę, to brutto właśnie ok. 98,4 mln zł.

Co się zmieni na Warszawie Gdańskiej?

Kolejarze w końcu zdecydowali, że jest niezbędna rozbudowa stacji i powstanie dodatkowe, prawie 100-metrowe, nowe przejście podziemne po zachodniej stronie przystanku kolejowego (w kierunku ul. Kłopot). Obiekt o szerokości ok. dziesięciu metrów ma rozładować obecne potoki kierujące się do przejść podziemnych i blokujących perony na stacji. Przypomnijmy też, że Warszawa Gdańska przeszła niedawno zmiany i przebudowę, ale budowy dodatkowego tunelu zaniechano. Ostatecznie okazało się, że był to błąd a w tym kształcie brakuje wydolności. Pisaliśmy o tym tutaj.

W planach jest zamontowanie dla podróżnych nowych zadaszeń na wszystkich peronach. Długie wiaty - znane m.in. ze stacji na linii obwodowej - mają chronić pasażerów przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi podczas oczekiwania na pociąg. Przewidziano także łącznik między obecnym i planowanym tunelem. Na perony będą prowadzić schody (także ruchome) i windy. Planowane jest także nowe wyjście po stronie ulicy Indrzejczyka.

Prace w terenie w grudniu

Kontrakt z firmą PORR zakłada, że na realizację przeznaczono 21 miesięcy. Jest to umowa zawarta na zaprojektowanie i zrealizowanie wyżej wymienionych elementów, a zatem całość powinna zakończyć się jeszcze w 2025 roku. W obliczu oddalającego się terminu rozpoczęcia prac na linii średnicowej to bardzo dobra wiadomość dla pasażerów. Wykonawca ma też zaprezentować rozwiązania, które w jak najmniejszym stopniu będą ingerować w ruch pociągów. Jak usłyszeliśmy od prezesa PKP PLK, podczas ostatniej wizyty na Warszawie Zachodniej, na stacji Warszawa Gdańska realizacja prac budowlanych ma zacząć się w grudniu. Wtedy też zakończą się, tak zapowiada Budimex, prace na Warszawie Zachodniej.

- Przygotowujemy Warszawę Gdańską do zwiększonych potoków podróżnych w czasie remontu linii średnicowej od Warszawy do Warszawy Wschodniej przez stację Warszawa Centralna i tunel pod centrum miasta - mówił z kolei Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. Wspomniany remont linii średnicowej to okazja do zrealizowania wielu innych prac na tej linii i korzystnych zmian dla pasażerów. Od lat warszawiacy czekają chociażby na łącznik PKP Warszawa Śródmieście z metrem Centrum. Jak pisaliśmy niedawno jest porozumienie w tej sprawie pomiędzy kolejarzami. Projekty PKP PLK i miasta zostały ze sobą skoordynowane. Nie ma w tym obszarze różnic między obiema stronami, ale miasto musi czekać na ruch i decyzje kolejarzy. Więcej poniżej.

Wideo Dlaczego ks. Michał Olszewski został aresztowany - rozmowa z adwokatem