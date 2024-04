Kolejne zmiany na ul. Odyńca. "Bardziej przyjazna i bezpieczniejsza dla pieszych". Co z ciągiem rowerowym wschód-zachód na Mokotowie?

Więcej zieleni, nowe chodniki i frezowanie jezdni czeka mokotowską ulicę Odyńca - zapowiada Zarząd Dróg Miejskich. Odcinek od Al. Niepodległości do ul. Wołoskiej ma być bezpieczniejszy i odświeżony. To ostatni etap zmian realizowanych od kilku lat. Czy da się jednak uspokoić ruch na ulicy, która zastępuje nieistniejącą arterię tranzytową?

Frezowanie i remont chodników

- Poza remontem obu ciągów pieszych (po północnej i południowej stronie ulicy) głównym zadaniem wybranego wykonawcy będzie remont nawierzchni jezdni. Najtańsza oferta opiewa na niecałe 5,9 mln zł i jest o mniej więcej 1,5 mln zł niższa od przygotowanego przez nas na tę inwestycję budżetu. Najwyższa z kolei opiewa na niecałe 8 mln zł. Wybrany wykonawca od dnia podpisania umowy będzie miał 6 miesięcy na przeprowadzenie prac. Będzie miał także obowiązek zabezpieczyć nowo posadzone (starsze również) drzewa. Wszystko zgodnie z miejskimi standardami ochrony zieleni, które również zostały uwzględnione w dokumentach przetargowych - wyjaśnia ZDM. Drogowcy zwracają uwagę, że zmiany przeszła już część od Al. Niepodległości w stronę ul. Puławskiej. Tam m.in. wyznaczono parkowanie na jezdni, wyremontowano chodniki, dokonano nasadzeń. Problem z ul. Odyńca jest jednak przede wszystkim w jej roli. Z jednej strony wpada w nią trzypasmowa ul. Racławicka, a z drugiej jest trzypasmowa ul. Puławska. To generuje bardzo duży ruch - pomimo, że jest tu tylko po jednym pasie w każdym kierunku. Ostatnie frezowanie, jak informuje Jakub Dybalski z ZDM, to rok 2005. Widać po stanie nawierzchni, że jest absolutnie tragiczny. Nikt nie neguje oczywiście potrzeby remontu ulicy. Odcinek ul. Odyńca od ul. Wołoskiej do Al. Niepodległości ZDM

Mokotów nie ma połączenia tranzytowego wschód-zachód, więc jeżdżą Odyńca

Na ul. Odyńca porusza się mnóstwo aut, autobusy, ciężarówki, dostawy. - Odyńca jest ulicą z jednym pasem ruchu w każdą stronę, z ograniczeniem prędkości do 50 km/h a między Tagore’a i Joliot-Curie do 40 km/h. Nie ma tam wydzielonej infrastruktury rowerowej, ale z drugiej strony nie jest to ulica wyjątkowo nieprzyjazna dla rowerzystów, zresztą jej przecznice mają wyjątkowo lokalny charakter - mówi rzecznik prasowy ZDM, Jakub Dybalski. Jako wieloletni mieszkaniec Mokotowa muszę z tymi słowami wejść w polemikę.

Na ul. Odyńca panuje bardzo duży ruch, a obecna zniszczona jezdnia powoduje, że rowerem trudno jechać po jej prawej stronie. Blokowanie aut powoduje z kolei wiadomy skutek - trąbienie czy wyprzedzanie z bardzo małym odstępem od rowerzystów. Znacznie bezpieczniej dla rowerzystów jest, na "ślepej" od strony ul. Wołoskiej, ulicy Racławickiej. Tylko jak dojedziemy do al. Niepodległości brakuje infrastruktury rowerowej i znowu jest problem w dalszej drodze na wschód. Dodajmy, że jadąc rowerem ul. Odyńca, od ul. Wołoskiej, musimy pokonać ogromne skrzyżowanie z al. Niepodległości. Stąd także moje powątpiewanie. Wystarczy przywołać historię ze światłami na rondzie de Gaulle'a. Te dla rowerzystów są krótsze, by wiedzieli, że zdążą przejechać.

Racławicka miała być wielką arterią

Wyremontowany już odcinek Al. Niepodległości - Puławska jest na pewno bardziej przyjazny. Mokotów w najbliższych miesiącach będzie przechodzić liczne zmiany, związane z planowanym na 2025 rok, wprowadzeniem strefy płatnego parkowania. Jak słyszę, plan zmiany organizacji ruchu dotyczy 134 ulic. Na wielu z nich może dojść do ograniczenia lub uspokojenia ruchu. A co z połączeniem wschód-zachód? Po północnej stronie ul. Odyńca jest ogród działkowy, a dalej ulica Racławicka. Dziś jest to mała, ślepa od strony Wołoskiej, ulica umożliwiająca dojazd do pobliskich budynków czy urzędów. Między al. Niepodległości a ul. Puławską Racławicka jest również bardzo wąska i przebiega tu ruch raczej osiedlowy.

Plany były jednak zupełnie inne. Nie na darmo pobliska stacja metra nosi nazwę „Racławicka”. Miała być to duża arteria przebiegająca od Grójeckiej aż do Puławskiej, gdzie miała... wpadać w tunel. Tunel prawdopodobnie kończyłby się na ulicy Jana III Sobieskiego lub w pewnym momencie przejmował przebieg dzisiejszej ulicy Dolnej. Dziś trudno to sobie wyobrazić i zrealizować. I tak, jeśli ruch nie zostanie wyprowadzony z Mokotowa w większym stopniu to nadal będzie przebiegał przez Odyńca. Pytanie dodatkowe, co z rowerzystami? Wytyczenie szlaku wschód-zachód dla nich, przez Mokotów, wydaje się prostsze niż dla aut, ale póki co konkretnego planu nie ma.

