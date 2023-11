Najkrótsze zielone światło w Warszawie? Po zmianach zaledwie kilka sekund na przejazd na Nowym Świecie

Nietypowa sygnalizacja. Najkrótsze "zielone" w mieście?

Ta zmiana to pokłosie remontu przeprowadzonego przez Zarząd Dróg Miejskich na Placu Trzech Krzyży. Pojawiły się pasy rowerowe przez rondo Charlesa de Gaulle'a łączące Nowy Świat z Placem Trzech Krzyży. Na placu pojawiło się po remoncie więcej infrastruktury rowerowej, zniknęło kilka tzw. "teleportów". My skupimy się jednak dzisiaj na tym jak dostać się w to miejsce rowerem od północnej strony ronda.

Jest jeszcze szansa na zmianę?

Dodatkowo, część osób zwraca uwagę na błędną instalacje sygnalizatorów. Ten dla rowerzystów jest po lewej stronie, choć pas dla rowerów jest na skrajnie prawym brzegu. Inni tłumaczą, że to przez "zieloną strzałkę" umożliwiającą warunkowy manewr skrętu w Al. Jerozolimskie. Aktywiści z Warszawskiego Alarmu Smogowego tłumaczą, że to rozwiązanie zachęca do omijania trasy, a nie jej używania. Co jednak najciekawsze, do tej pory nie było pasów dla rowerów i odrębnych sygnalizatorów, ale rowerzyści mogli korzystać z jezdni. Korzystali zatem ze świateł na warunkach dla samochodów. Czas ewakuacji nie miał wówczas znaczenia. Pozostaje czekać na to czy obserwacje nowego rozwiązania przyniosą jakieś wnioski.