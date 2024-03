Wielkanoc w Warszawie. Mieszkańcy stolicy udali się na świąteczne spacery. Tłumy ludzi na Krakowskim Przedmieściu i nowym moście

To będzie najdłuższa tego typu przeprawa w Polsce. Most pieszo-rowerowy połączy brzegi Wisły na wysokości ulic Karowej i Stefana Okrzei. Przybliży Pragę do nowego, zielonego centrum miasta. To będzie jedna z wizytówek stolicy - zapowiadał przed rozpoczęciem budowy obiektu Rafał Trzaskowski.