Spór o krzyż na warszawskim osiedlu. Mieszkańcom przeszkadza zbyt jasne oświetlenie. Parafia zleciła specjalne ekspertyzy

Ten ostatni, stał się niedawno tematem sporu. Wszystko za sprawą ledowej instalacji, która została włączona w 2020 roku. Rok wcześniej, vis-à-vis kościoła oddano do użytku 25-piętrowy apartamentowiec Aura Sky. Jakiś czemu temu, jeden z mieszkańców wieżowca, powiadomił nadzór budowlany w sprawie zbyt jasnego oświetlenia krzyża . Temat jako pierwszy nagłośnił portal "Twoja-Praga".

Kościół pod wezwaniem Narodzenia Pańskiego przy Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej to jedna z głównych świątyni znajdujących się na warszawskiej Pradze-Południe. Idea powstania parafii pojawiła się w latach 80. ubiegłego stulecia. Do jej tworzenia został powołany ks. Zenon Majcher, który zamieszkał na placu budowy w barakowozie z napisem "Budowa świątyni".

Jest odpowiedź kurii

Do sprawy odniosła się Diecezja Warszawsko-Praska, która przekazała, że choć do samej kurii nie wypłynęła żadna skarga dotycząca zbyt mocnego oświetlenia krzyża znajdującego się na terenie parafii, to taki problem faktycznie istnieje.