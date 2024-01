Wypadek busa pod Warszawą. Kierowca uciekł. W pojeździe znajdowały się beczki z nieznaną substancją

W minioną niedzielę około godziny 4:50, dyżurny grójeckiej komendy otrzymał informację o busie leżącym w rowie. Policjanci w miejscowości Wola Boglewska na drodze wojewódzkiej nr 730 ujawnili wskazany pojazd. Kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia. Ponieważ we wnętrzu auta ujawniono substancje chemiczne niewiadomego pochodzenia, miejsce zostało zabezpieczone przez policjantów do czasu przyjazdu specjalistów w zakresie sprawdzenia substancji ze straży pożarnej oraz WIOŚ - przekazała w rozmowie z naszym portalem nadkom. Agnieszka Wójcik z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

W niedzielę 28 stycznia, przed godziną 5:00 rano, funkcjonariusze policji w Grójcu otrzymali zawiadomienie dotyczące samochodu dostawczego znajdującego się w rowie, w miejscowości Wola Boglewska. Do wypadku z udziałem pojazdu doszło na drodze wojewódzkiej nr 730.

Wypadek pod Warszawą. Bus wpadł do rowu, kierowca uciekł. W ...

Miejsce wypadku cały czas jest zabezpieczane

We wsi Pogorzel, znajdującej się około 30 kilometrów od Warszawy, doszło do tragicznego zdarzenia. W jednym z tamtejszych domów jednorodzinnych odnaleziono zwłoki trzech dorosłych osób: 89-letniej…

Na miejscu zdarzenia cały czas pracują służby. Miejsce jest zabezpieczane do czasu wyjaśnienia sprawy. Jak dotąd nie wiadomo, co znajdowało się w beczkach. Nadkom. Agnieszka Wójcik z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu przekazała, że będzie można określić to dopiero po uzyskaniu wyników specjalistycznych badań.