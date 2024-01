Tragedia pod Warszawą. W domu jednorodzinnym znaleziono ciała 89-letniej kobiety i jej dwóch synów. Trwa śledztwo prokuratury Michał Mieszko Skorupka

Ciała zabezpieczono do sekcji zwłok Aleksy Witwicki

We wsi Pogorzel, znajdującej się około 30 kilometrów od Warszawy, doszło do tragicznego zdarzenia. W jednym z tamtejszych domów jednorodzinnych odnaleziono zwłoki trzech dorosłych osób: 89-letniej kobiety oraz jej synów w wieku 63 i 59 lat. Ciała zostały zabezpieczone do sekcji zwłok. Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura.