Pożar w Warszawie. 60-latek wbiegł do płonącego mieszkania ratować koty. Mężczyzna walczy o życie. W sieci ruszyła zbiórka pieniędzy Michał Mieszko Skorupka

W miniony piątek, przy ulicy Korkowej w warszawskim Wawrze doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. W jednym z tamtejszych mieszkań wybuchł pożar. Około 60-letni mężczyzna postanowił wbiec do płonącego lokalu, by ratować swoje koty. Zwierzęta przeżyły. Niestety, ich właściciel doznać poważnych obrażeń i walczy o życie w szpitalu. W sieci ruszyła specjalna zbiórka na pomoc poszkodowanemu.