Zabójstwo w Grodzisku Mazowieckim. 34-latek zginął od ciosów nożem. Zostawił żonę i trójkę dzieci. Ogromna tragedia pod Warszawą

We wtorek 16 stycznia, około godziny 16:00, w centrum Grodziska Mazowieckiego doszło do tragicznego zdarzenia. Przed tamtejszym ratuszem doszło do ataku na 34-latka. Mężczyzna został ugodzony przez napastnika nożem. Na miejsce natychmiast przyjechały służby ratunkowe i zabrały rannego do szpitala.

Niestety, życia poszkodowanego nie udało się uratować.