Tragedia pod Warszawą. Wnuczek zaatakował kłodą babcię i jej konkubenta. 76-latek zginął. Prokuratura: to nie było zabójstwo

W środę 14 lutego, we wsi Dobczyn oddalonej niecałe 30 kilometrów od Warszawy, doszło do tragedii. Na posesji znajdującej się przy ulicy Krzywej, odnaleziono ciało 76-letniego mężczyzny. Nieopodal służby znalazły ranną kobietę, będącą w podobnym wieku. Emerytka została przewieziona do szpitala.

Mamy do czynienia ze zgonem mężczyzny. Druga osoba trafiła do szpitala. Do sprawy zatrzymany został 31-letni mężczyzna - przekazał nam w czwartek 15 lutego, Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.