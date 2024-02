Warszawa. 30-latek tłumaczył policjantom, że jest nerwowy, bo "jego kolega się spóźnia". Miał przy sobie ponad kilogram narkotyków

Nerwowo rozglądający się 30-letni mężczyzna, siedzący w samochodzie, zwrócił uwagę policjantów z Bemowa. Funkcjonariusze zapytali go, dlaczego jest taki podenerwowany, a on odpowiedział, że jego kolega się spóźnia. Ale jak się okazało, nie tylko to było przyczyną,

W trakcie kontroli okazało się, że ma on przy sobie zawiniątko z folii aluminiowej z zawartością suszu roślinnego. Podczas przeszukania mieszkania należącego do mężczyzny policjanci ujawnili znaczne ilości różnych narkotyków oraz pieniądze w kwocie ponad 70 tysięcy złotych i zabezpieczyli je na poczet przyszłych kar i grzywien - nadkom. Marta Sulowska z bemowskiej komendy.