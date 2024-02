Nocne drogi krzyżowe pod Mostem Świętokrzyskim w Warszawie. "Nie trzeba być praktykującym katolikiem, nie trzeba nawet być wierzącym"

Ksiądz Rafał Główczyński poinformował, że pierwsza tegoroczna droga krzyżowa, która odbyła się w piątek 16 lutego, cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród wiernych. W nabożeństwie uczestniczyło bowiem kilkadziesiąt osób.

W organizację drogi krzyżowej zaangażowana jest grupa piętnastu młodych świeckich osób - roboczo nazywamy się "ekipą spod mostu". To te same osoby, z którymi od maja do października organizowałem w tym miejscu chrześcijańskie dyskoteki - mówi duchowny w rozmowie z Polską Agencją Prasową.