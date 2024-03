Wielki Piątek w Warszawie. Ulicami stolicy przeszła Centralna Droga Krzyżowa. Modlitwie przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz

W wielu diecezjach biskupi apelują, by w kościołach celebrowane były nabożeństwa pasyjne: droga krzyżowa i Gorzkie Żale. Odbyły się one m.in. w Warszawie.

29 marca 2024 roku katolicy obchodzą Wielki Piątek. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. W świątyniach celebrowana jest jedynie Liturgia Męki Pańskiej, po której zakończeniu, Najświętszy Sakrament przenoszony jest w procesji do tzw. Grobu Pańskiego, gdzie przez całą Wielką Sobotę adorowany jest przez wiernych.

Centralna Droga Krzyżowa w Warszawie

W stolicy kraju zgodnie z tradycją ulicami miasta przeszła Centralna Droga Krzyżowa. Nabożeństwo rozpoczęło się o godzinie 20:00 pod kościołem akademickim św. Anny na Krakowskim Przedmieściu. Uczestnicy wielkopiątkowych obchodów przeszli ulicą Miodową, Senatorską do placu Teatralnego, później ulicą Wierzbową do placu Piłsudskiego, ulicą Królewską i Krakowskim Przedmieściem, wracając do świątyni.

Poniżej przedstawiamy naszą fotorelację z Centralnej Drogi Krzyżowej w Warszawie.