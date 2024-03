Warszawa 30 lat temu. Tak wyglądała codzienność w stolicy. Sentymentalny powrót do przeszłości

Tak wyglądała Warszawa ponad 30 lat temu

Polonezy na ulicach, kultowe wyprzedaże staroci rozłożonych na maskach samochodów, miasto przykryte białym śniegiem po intensywnych opadach, spacery w Łazienkach Królewskich i na rynku Starego Miasta, świąteczne szaleństwo zakupowe, mobilne reklamy, pasażerowie czekający na przyjazd autobusów... Te zdjęcia po prostu trzeba zobaczyć. Wywołują sentyment i pewnego rodzaju tęsknotę za dawnymi latami. Zapraszamy do maszyny, która przeniesie Was w czasie do 1993 roku . Warszawa, ulice wypełnione ludźmi, ważne wydarzenia, relaksujące chwilę. Tak wyglądało życie codzienne w Warszawie ponad 30 lat temu.

Warszawa 20 lat temu

Zapraszamy także na podróż do przeszłości, a konkretnie do Warszawy w latach 2007-2010. Wracamydo czasów, kiedy widok fiata 126p w ruchu ulicznym nie wywoływał nostalgicznego uśmiechu, z imprez do domów rozwoziły nas Ikarusy, a najlepszym fast-foodem była zapiekanka spod Pałacu Kultury. Tak wyglądała Warszawa przełomu dekad. To także czas dużej zmiany wizerunkowej stolicy Polski - remont przeszedł Dworzec Centralny czy reprezentatywne Krakowskie Przedmieście. Tutaj znajdują się ciekawe zdjęcia.