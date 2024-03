Warszawa na zdjęciach niemal 20 lat temu. Tak stolica wyglądała całkiem niedawno. Migawki z życia codziennego Redakcja Warszawa

Wracamy do czasów, kiedy widok fiata 126p w ruchu ulicznym nie wywoływał nostalgicznego uśmiechu, z imprez do domów rozwoziły nas Ikarusy, a najlepszym fast-foodem była zapiekanka spod Pałacu Kultury. Tak wyglądała Warszawa przełomu dekad. To także czas dużej zmiany wizerunkowej stolicy Polski - remont przeszedł Dworzec Centralny czy reprezentatywne Krakowskie Przedmieście. Pamiętacie jeszcze, jak najważniejsze punkty Warszawy wyglądały w latach 2007-2010? Przekonaj się i przejdź do naszej galerii.