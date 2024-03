Z Karczewa przez Józefów na warszawski Ursynów. Rusza nowe połączenie. W planach także ekspresowy autobus z Otwocka

W ten sposób linia autobusowa, która będzie posiadała tylko cztery przystanki w ekspresowym tempie ok. 30 minut dowiezie pasażerów z Otwocka do linii metra, skąd będzie można komunikować się w inne miejsce.Planujemy włączyć linię w ramy bezpłatnej otwockiej komunikacji miejskiej, co byłoby zachętą dla mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego, tak ważną w kontekście planowanych utrudnień ze względu na modernizację linii kolejowej S7 - napisał w mediach społecznościowych prezydent Otwocka Jarosław Margielski.