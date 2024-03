Z Warszawy do Taszkentu. LOT uruchomił nowe połączenie do stolicy Uzbekistanu. "Skradnie serca polskich turystów" Michał Mieszko Skorupka

Ruszyły połączenia na trasie Warszawa - Taszkent Paweł Wiśniewski / Archiwum Polska Press

W środę o godzinie 23:00 z Lotniska Chopina w Warszawie wystartował pierwszy rejsowy samolot PLL LOT do stolicy Uzbekistanu - Taszkentu. Rodzime linie będą jedynym przewoźnikiem z Unii Europejskiej, w którego ofercie znajdą się rejsy do kraju w Azji Środkowej. Do najnowocześniejszego miasta w tej części kontynentu podróżni będą mogli polecieć trzy razy w tygodniu. Trasę będą obsługiwać samoloty typu Boeing 737-MAX 8.