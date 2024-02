Wydaje nam się jakby XXI wiek zaczął się dopiero co. Tymczasem obchodzimy 20. rocznicę wejścia do Unii Europejskiej. To wydarzenie przyspieszyło niezliczone zmiany w Warszawie, które zachodziły już od lat 90. XX wieku. Budynki, których nie ma są różnie wspominane. Niektóre z nich jak Supersam czy Kino Moskwa do dziś wspominane są z rozrzewnieniem. Inne jak samowola budowlana "Czarny Kot" zniknęła po latach batalii i nikt za nim nie tęskni.