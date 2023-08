Koniec lat 90. w Warszawie. Żegnamy kolejne elementy architektury tamtego okresu. Czy będzie za czym tęsknić?

Jak na razie ten okres nie doczekał się szczególnej opieki konserwatorskiej ani jednoznacznej oceny architektonicznej. Robiąc jednak krótką listę, tego co Warszawa “traci” z lat 90., nie mam do końca poczucia, że to kwestia pilna. Może w kwestiach użytkowych zostają dziury (które trzeba zapełnić czymś innym), ale trudno o jakiś smutek i wyrwę w sercu.

Przy tej okazji, pojawił się pomysł stołecznego konserwatora by wpisać “Sobieskiego” do rejestru zabytków. I znowu dylemat, bo argumentacją była właśnie ta nieco śmieszna, ale charakterystyczna elewacja. Jako mieszkaniec i miłośnik historii stolicy kompletnie nie mam poczucia by to był słuszny wniosek.



Sam jestem ciekaw jakie wnioski wyciągną z czasem historycy i konserwatorzy. Czy coś z tego, poza biblioteką uniwersytecką, trafi w poczet warszawskich zabytków? Pewnie Most Świętokrzyski, zresztą wspaniały, tylko czy nie rozpatrywać go w trochę innych kategoriach? Mi z tymi czasami (oprócz wymienionych budynków) kojarzą się głównie wynalazki typu Europlex na Puławskiej, ale też Galeria Mokotów, Blue City czy Warszawa Wileńska. Początki centrów handlowych, pierwsze nowoczesne biurowce - chociaż dzisiaj już niekoniecznie sprawiające takie wrażenie.