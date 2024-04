Czy pawilony w al. Jana Pawła II potrzebują odświeżenia? Dzisiaj dominują tu kebaby i sklepy z zabawkami erotycznymi

Pawilony w Al. Jana Pawła II - co tam znajdziemy?

Najpierw przyjrzyjmy się głosom sceptycznym wobec pawilonów. - Pamiętam, ile to było awantury, jak budowano te pawilony, bo zasłaniały ludziom z bloków światło. Tam teraz prawie nic nie ma, ludzie wchodzą i wychodzą, są mało atrakcyjne - stwierdza Pani Halina. Z kolei jedna z internautek wskazuje: - Po przebudowie są bardzo ładne, mają charakter - opisując różnice między tym co widzimy po parzystej, a nieparzystej stronie ulicy. "Pasują tam jak pięść do nosa", "Psie budy" czy "Są tak naprawdę okropne, ale chyba nic z nimi nie można zrobić…"

Sex shopy, mnóstwo lokali z jedzeniem - kebaby, pizzerie, azjatycka kuchnia, kantor, miejsce z automatami do gier, a do tego zestaw popularnych sieciówek takich jak Żabka, Rossman Tiger. Tak dzisiaj wygląda oferta handlowa pawilonów, znajdujących się po obu stronach al. Jana Pawła II pomiędzy ul. Nowolipki a al. "Solidarności". Czy tak powinno wyglądać miejsce znajdujące się mniej niż kilometr od miejskiego ratusza, w sąsiedztwie ścisłego centrum? A może mieszkańcy właśnie czegoś takiego oczekują? Cóż, zdania na ten temat są podzielone.

Pawilony tak, ale może uatrakcyjnić ofertę?

A jeśli skupimy się na pozytywnych wypowiedziach to znajdziemy takie opinie:- Zostawić jak są, Posadzić więcej drzewek i zieleni, a nie tylko beton i beton - wskazuje Pan Tadeusz. - Według mnie nie ruszać, są dobrze wkomponowane w to miejsce - dodaje Pan Wojciech. "Przestańmy burzyć dorobek stolicy - budujmy nowy" czy "Zostawić oczywiście, nie demolować ludziom życia". Padały też zdania o wspieraniu lokalnych biznesów oraz sentymencie do dawnych lat. Głosy rozkładają się mniej więcej po równo wśród mieszkańców. W większości skupiają się jednak na tym, jak pawilony wyglądają, a co z usługami, które się tam mieszczą? Czy da się sprawić, żeby ta oferta była bardziej różnorodna?