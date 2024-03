Gassy, Obory, Habdzin i Ciszyca. Czy nazwy tych miejscowości są wam znane? To istna Mekka rowerzystów z Warszawy, którzy lubią długie trasy, nie przerywane światłami i innymi elementami infrastruktury drogowej. Ruch na ulicach nie duży, trasy malownicze, zainteresowanie spore. Proponujemy trasy i przedstawiamy możliwości wycieczki rowerowej na południe od Warszawy.

Takie widoki na trasie z Warszawy. Zobaczcie w galerii:

Naszą podróż zaczynamy od charakterystycznego punktu na ulicy Przyczółkowej. Krzyżuje się ona tutaj z Południową Obwodnicą Warszawy. My wyruszamy w kierunku Wisły, gdzie przez cały czas dostępna jest droga dla rowerów. Musimy się jednak przygotować na dwa dość wymagające podjazdy bowiem będziemy musieli zrównać się z poziomem trasy. Na pocieszenie postarają się nam to wynagrodzić widoki. naszemiasto.pl naszemiasto.pl Drugi z powyższych widoków oznacza, że dojechaliśmy do miejsca kiedy to czas na rozbrat z Południową Obwodnicą Warszawy. Ślimakiem zjedziemy z trasy i możemy podjechać pod Mostem Południowym nad Wisłę na chwilę usiąść nad wodą. Naszym celem jest jednak odchodząca na południe trasa rowerowa równoległa do ulicy Włóki. Uwaga, żebyśmy się nie pomylili. Nie chodzi o asfalt na prawo od torów kolejowych. Trasa dla rowerów biegnie na lewo od wzniesienia widocznego na zdjęciu powyżej. Teraz czeka nas dłuższy czas jazdy bez utrudnień i zakrętów.

Mniej więcej na wysokości Kępy Falenickiej pogorszy się jakość drogi (żwir i utwardzona ziemia), wtedy możemy odbić do wspomnianej Ulicy Włóki na asfalt i dalej prosto (w kierunku południowym wzdłuż Wisły) dojedziemy do Kępy Oborskiej. Kilkaset metrów dalej znowu czekają nas piękne widoki gdyż dojedziemy do Mostu u ujścia Jeziorki do Wisły. naszemiasto.pl naszemiasto.pl Jeżeli skręcimy w prawo to dojedziemy ulicą Wspólną do "Wawa Wake" natomiast jeżeli pojedziemy dalej prosto, wzdłuż Wisły, napotkamy Gospodarstwo terapeutyczne Obórki 2, gdzie spotkać można np. alpaki. Cały czas prosto dojedziemy już między innymi do Ciszycy, gdzie znajduje się plaża nad Wisłą. Tutaj ruch samochodowy jest nieco większy. Koło drogi będzie parking i niestety nie brakuje śmieci. Nie wszyscy potrafią zachować się we wspólnych przestrzeniach.

Jeżeli w Ciszycy odbijemy na drogę nr 721 to jadąc nią cały czas dojedziemy do Habdzina. Jeżeli naszym celem są Gassy to mamy dwie możliwości. Także skręcić w drogę numer 721, a następnie odbić na południe w drogę 712. Druga opcja to minąć Ciszycę i jechać dalej prosto wzdłuż Wisły. Także dojedziemy do Gass. Mamy jeszcze jedną ciekawostkę. Jeżeli w Gassach wjedziemy na drogę wojewódzką nr 868 to dojedziemy do miejscowości Obory, gdzie mieści się Lądowisko Konstancin. Zobaczymy tam hangar z samolotami. Żeby wystartowały konieczne jest zamknięcie drogi. Więcej na ten temat tutaj.

Jeżeli chodzi o powrót to najbardziej rekomendujemy tą samą trasą. Można oczywiście wybrać przejazd przez Konstancin i Klarysew i dojechać do Powsina czy do Przyczółkowej już w Warszawie. Niestety skazujemy się na podróż w dużo większej liczbie samochodów. Znacznie przyjemniej będzie się wracało tak jak przyjechaliśmy.

