Sakana. Japońska uczta w Browarach Warszawskich. W menu ośmiornica, węgorz z foie gras i lody figowe Kamil Jabłczyński

Odejście od klasycznego sushi, a zamian wariacje na temat łączenia ryb i owoców morza z przyprawami i sosami. Takie podejście do kuchni japońskiej prezentuje Sakana Sushi Bar, który odwiedziliśmy w Browarach Warszawskich. To, być może dla wielu osób nieoczywiste podejście, okazuje się być niezwykłe nawet dla osób, które na co dzień stronią od takiej kuchni. Sprawdziliśmy to sami.