Tłumy warszawiaków na Starym Mieście i bulwarach nad Wisłą. Pierwsze oznaki wiosny w stolicy. Tam mieszkańcy spacerują najchętniej

W nadchodzącym tygodniu niemal codziennie temperatura ma przekraczać 10 stopni Celsjusza i nareszcie pojawi się słońce. Pierwsze "objawy" wiosny zresztą już widać: pojawiają się pąki na drzewach i krzewach, za nami roztopy i podniesiony poziom Wisły, a mieszkańcy tłumnie wychodzą na spacery po mieście. To wszystko uwiecznili nasi fotoreporterzy, którzy w niedziele wybrali się w najpopularniejsze warszawskie miejsca by przekonać się jak z pierwszych oznak nadchodzącej wiosny korzystają mieszkańcy Warszawy.

Czy to już wiosna? Tłumy warszawiaków na Starym Mieście i bulwarach.

Już wkrótce nadwiślańskie bulwary mają wzbogacić się o nowa atrakcję, którą będzie kładka lub też most pieszo-rowerowy. Trwają finalne prace związane z budową mostu pieszo-rowerowego na Pragę. Rzecznik warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich przekazał, że konstrukcja jest już w zasadzie gotowa. Obecnie mają miejsce roboty wykończeniowe na zachodnim brzegu przeprawy. Jakub Dybalski dodał, że w niedalekiej przyszłości rozpoczną się testy i odbiory. - Zaawansowanie prac to dziś ponad 90 procent - przekazał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Czy przyciągnie kolejnych turystów do miasta?