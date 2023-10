Remont Pola Mokotowskiego na ostatniej prostej. Zbiornik wodny całoroczny i w zupełnie nowej odsłonie. Kiedy otwarcie?

30 września miała oficjalnie zakończyć się przebudowa jednego z najpopularniejszych warszawskich parków. Remont Pola Mokotowskiego i tak jest już znacznie opóźniony. Jak tłumaczył Zarząd Zieleni, było to spowodowane przyczynami niezależnymi. W końcu zobaczyliśmy docelowy kształt oczka, które dla mieszkańców niedostępne jest od niemal dwóch lat. Zbiornik będzie też nareszcie całoroczny. Co jeszcze się zmieniło?

Remont Pola Mokotowskiego na ostatniej prostej

Dwa ciepłe sezony mieszkańcy nie mogli korzystać z okolic stawu na Polu Mokotowskim. W sezonie wiosenno-letnim to miejsce jest niezwykle popularne wśród lokalnej społeczności. Widzimy już jednak, że w następnym sezonie w końcu uda się z niego skorzystać. Nie będzie to niestety raczej możliwe w ostatnie tegoroczne ciepłe dni. Chociaż termin zapowiadany przez Zarząd Zieleni minął 30 września to ogrodzenie wokół oczka nadal stoi. W wielu miejscach jest jednak doprowadzone do stanu, który pozwala podejść nad nowe ławeczki. Co ważne nowy zbiornik w końcu będzie całoroczny. Nad wodę powinniśmy zatem móc udać się jeszcze w tym roku.

Dotychczasowe betonowe chodniki i ławki nad wodą zastąpiły drewniane, przypominające te z Bulwarów Wiślanych. Nic dziwnego, oba miejsca projektowała ta sama pracownia architektoniczna WXCA. Pojawiły się nowe pomosty, więcej roślinności wodnej - wszystko ma być bardziej naturalne. - Napełniliśmy mniejsze stawy wodą i wykonaliśmy nasadzenia roślinności wodnej. Prace nie zostały jeszcze zakończone, a poziom wody nie jest docelowy. Będziemy jeszcze sadzić rośliny nadwodne. Proces ten jest połączony z jednoczesnym podnoszeniem poziomu wody - informował Zarząd Zieleni pod koniec lipca.

Co ciekawe, psy będą mogły korzystać z dwóch dedykowanych oczek wodnych w części ochockiej (powyżej Biblioteki Narodowej) i w części śródmiejskiej pola. Czworonogi będą mogły także korzystać z głównego stawu. - Już myślimy nad tabliczkami informacyjnymi, aby tam kierować właścicieli czworonogów - przekazuje ZZW. Na razie jednak roślinność się ukorzenia, a wodzie rozwija życie. Aleksy Witwicki

Kiedy zakończenie wszystkich prac i oficjalne otwarcie?

Bardzo zdawkowo w tej sprawie odpowiada rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni, Karolina Kwiecień-Łukaszewska: większość prac została już ukończona i nasz wykonawca robi wszystko, by dotrzymać terminu. Nie przewidujemy uroczystego otwarcia parku.. Terminu (koniec III kwartału) niestety nie udało się dotrzymać. Ale wiele osób już pokonuje płot nad zbiornikiem - co widać po jego stanie. Całość jest opóźniona ponad rok. Jak słyszeliśmy rok temu, trzeba było opóźnić prace, bo mogłyby skutkować one pozbawieniem prądu kilkudziesięciu tysięcy ludzi na Mokotowie.

- Problem polega na tym, że zbiornik wodny koliduje z siecią elektroenergetyczną. Konieczne jest przeniesienie trafostacji w inne miejsce, poza jego obręb. Ze względu na konflikt na Ukrainie dostawcy trafostacji zgłaszają problemy w dostępie do elementów niezbędnych do jej wykonania - mówiła Kwiecień-Łukaszewska w 2022 roku. A co się udało zmienić? Oprócz oczka wodnego w samym centrum parku metamorfozę mają przejść także inne jego części. W ostatnich miesiącach park wzbogacił się m. in. o: 35 drzew,

4 065 krzewów,

6 936 tys. bylin,

642 pnącza,

1 514 roślin cebulowych. Aleksy Witwicki

Miało być trochę inaczej

Park zyskał też nowe strefy wejściowe, do rekreacji mają służyć rozrzucone na terenie parku naturalne elementy, np. gąszcz pni czy pniaki do wspinaczki. Pojawi się również chwiejna równoważnia. Przy alejach ustawiane są także nowe kosze na śmieci, a na polanach schronienia dla owadów. Przypomnijmy, że początkowo Pole Mokotowskie miało przejść całkowitą metamorfozę. Ostatecznie jednak z pierwotnego projektu pozostało zaledwie około 20% przewidywanych pierwotnie zmian. M.in. z 447 zaplanowanych latarni pojawi się tylko 47. Zrealizowane zostaną też zmiany dotyczące układu wodnego. Wyremontowany i znaturalizowany zostanie staw, a odmienione tereny po dawnym MPO. Ile zostało z całego projektu zmian? Czy kiedykolwiek uda się je zrealizować? O tym możecie przeczytać w naszej rozmowie z projektantami poniżej.

