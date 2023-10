PZO Food Hall zamknięty. Nowe miejsce na Kamionku niewypałem? "Trwa proces zmiany przeznaczenia przestrzeni"

Okoliczni mieszkańcy mówili, że w dawnej fabryce PZO było drogo. "Ceny przypominały te ze ścisłego centrum" i miały być mało atrakcyjne dla lokalsów. Miejsce doczekało się oceny 3,7/5 na podstawie opinii Google, co jest wynikiem mocno przeciętnym jak na tego rodzaju przestrzeń w Warszawie. Dobre i bardzo dobre opinie przenikają się z kiepskimi. Wiele osób zaznacza, że samo miejsce, wnętrze wystrój zachęcają, ale punkty które się tam znalazły prezentują zmienną jakość jedzenia. Miało dojść też do sytuacji, w której zorganizowano oglądanie meczu, a następnie okazało się, że nie ma dostępu do kanału na którym jest transmitowany.