Kreuzberg Kebap w Warszawie. Filip Chajzer otworzył budkę z kebabem na Żoliborzu. Pod lokalem codziennie widać kolejkę chętnych

Otwarcie Kreuzberg Kebap

Filip Chajzer od dłuższego czasu informował swoich fanów, że zamierza rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu, wchodząc w branżę gastronomiczną. Jego marzenie spełniło się w piątek 5 kwietnia 2024 roku, kiedy to otworzył własną budkę z kebabem. "Kreuzberg Kebap" - bo tak nazywa się nowe miejsce usytuowane przy ulicy Burakowskiej 14 na warszawskim Żoliborzu , sprzedał pierwszą pozycję ze swojego menu kilka minut po godzinie 12:00.

Po kilku dniach od otwarcia dziennikarz może świętować swój pierwszy sukces. Okazuje się, że chętnych na kebaby przygotowywane według jego receptury nie brakuje. Kolejki do budki można bowiem zaobserwować każdego dnia.

Poniżej można zobaczyć zdjęcia budki, jak i kolejki ludzi, chcących złożyć zamówienie. Fotografie zostały wykonane we wtorek 9 kwietnia.

Inspiracją smaki z Berlina

Podczas otwarcia nowego warszawskiego lokalu, były prezenter "Dzień Dobry TVN" zdradził, co zmotywowało go do założenia tego rodzaju biznesu.