Gruzińskie tradycje i miłość do kulinarnych eksperymentów. Odwiedziliśmy restaurację Gruzinka na warszawskiej Saskiej Kępie

Właścicielką restauracji jest Elena Kovalewskaya - obywatelka Ukrainy posiadające gruzińskie korzenie. Kobieta przyznaje, że od zawsze marzyła o otwarciu takiego miejsca.

To jest spełnienie moich marzeń. Każdy nasz gość jest dla mnie jak członek rodziny, jak najlepszy przyjaciel. Chcę, by wszyscy czuli się tu wspaniale, by dowiedzieli się, co to jest gruzińska uczta, gruzińska kuchnia i gruzińska kultura - mówi w rozmowie z naszym portalem Elena.