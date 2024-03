Większość z naszych gości normalnie je mięso. Przychodzą tu jednak ze względu na smak, który nieskromnie przyznam, jest lepszy niż w regularnych restauracjach. Kładziemy bardzo duży nacisk na jakość. Jedna rzecz, to jest chęć ugoszczenia ludzi i dania im do spróbowania fantastycznych, znakomitych dań. Druga to szerzenie świadomości, że jedzenie mięsa można ograniczyć. Nie oszukujmy się, ale kwestie klimatyczne bądź dobrostanu zwierząt to sprawy, które za tym przemawiają. Warto jednak podkreślić, że aby ograniczyć spożywanie mięsa, trzeba dać ludziom coś w zamian. I my to właśnie robimy - dodaje sous-chef restauracji.