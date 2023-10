Milk Bar w Elektrowni Powiśle oficjalnie otwarty. Nowe miejsce na pyszne śniadania i słodkości w stolicy. Sieć przybyła z Ukrainy

Milk Bar w Elektrowni Powiśle oficjalnie otwarty

Nowe gastronomiczne miejsce na mapie stolicy ma zaoferować nam przede wszystkim przepyszne i sycące śniadania oraz mnóstwo słodkich pyszności. Jeśli chodzi o porcje serwowanych posiłków to potwierdzamy, że zdecydowanie można się nimi najeść. W lokalu zaserwowane mogą być nam wszystkie rodzaje dań z jajek, gofry, naleśniki, owsianki na słodko, czy placki ziemniaczane np. podawane z łososiem i awokado oraz jajkiem. Od sierpnia Milk Bar funkcjonował w formie "na wynos". Jak słyszymy, jeszcze przed otwarciem mnóstwo osób przesyłało zapytania czy lokal jest już gotowy. W dużej mierze byli to obywatele Ukrainy, którzy doskonale znali sieć ze swojej ojczyzny. Tam cieszy się ogromną popularnością. Była też pierwszą cukiernią w amerykańskim stylu na Ukrainie.

Nie tylko śniadania

Autorzy tego miejsca nie chcą jednak ograniczać się do śniadań chociaż to ewidentnie jedna z ich mocnych stron. Zjemy tu lunch, ale w menu znajdziemy też coś na kolacje. Naprzeciw wejścia umieszczono z kolei bar. "Milk Bar" zresztą oferuje całą kartę win i koktajli. Początkowo jednak lokal ma być otwarty w godzinach 9:00 - 22:00, ale możliwe są zmiany. Po pierwsze, niewykluczone że będzie otwierany nawet wcześniej, bo jak słyszymy, sieci mocno zależy na wyeksponowaniu możliwości zjedzenia tu śniadania nawet o bardzo wczesnej porze.

Nazwa jest jednak nie przypadkowa i jak opisują się sami twórcy, trzonem koncepcji są wszystkie znane amerykańskie klasyki, czyli popularne desery, puddingi, ciasta, muffinki, serniki. Specjałem zakładu jest zresztą Tres Leches - ciasto mleczne. Niektórzy nazywają je nieco prześmiewczo, przez ich wygląd, kluskami. To jednak rozpływające się w ustach ciasto. Jak słyszymy, codziennie mają być wypiekane chleby, rogaliki czy ciastka. Nie zabraknie też lodów przeróżnych smakach od klasycznej wanilii po kozie mleko i lawendę. W tym ostatnim smaku dostaniemy też zresztą mleczny shake.

Aleksy Witwicki

Warto nadmienić, że to nie jedyna marka, która w ostatnich miesiącach weszła do Polski, a wcześniej przez dłuższy czas świetnie radziła sobie na rodzimym, ukraińskim, rynku. "Lviv Croissants" to piekarnie i restauracje powszechnie znane na Ukrainie, a dopiero rozwijające się w Polsce. Jak nazwa wskazuje także i w tym przypadku chodzi o świeże croissanty. Jednak wbrew temu, co mogłoby się nam wydawać, zjemy tam nie tylko słodkie przekąski, ale też wytrawne, słone "Croissant Sandwicze" z łososiem, tuńczykiem czy kurczakiem teriyaki.