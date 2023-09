Tanie mieszkania na Pradze. W przyszłym roku w TBS znajdzie się 186 mieszkań. Zajrzeliśmy na teren budowy

Zastępczyni Rafała Trzaskowskiego poinformowała, że na ostatnim piętrze budynku znajdzie się placówka opiekuńczo-wychowawcza.

To jest nasz stały program, gdzie w trakcie planowania budownictwa mieszkaniowego staramy się zadbać o to, aby społeczna użyteczność danego budynku była dużo większa, niż tylko mieszkania. Dlatego planujemy wykończyć tutaj piętro tak, aby mogły korzystać z niego dzieci, które nie mogę mieszkać ze swoimi rodzinami. Chcemy, aby były to warunki jak najbardziej zbliżone do warunków domowych - mówiła przedstawicielka Ratusza.