W Warszawie powstanie Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych. To drugie podejście do potężnej inwestycji na SGGW. Jej koszt to 115 mln zł Michał Mieszko Skorupka

SGGW zawarła umowę na budowę Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych Materiały prasowe / SGGW

Przedstawiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego podpisali umowę ze spółką ERBUD S.A. dotyczącą budowy Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych. Naukowcy SGGW będą prowadzić w nim badania nad żywieniem i jego wpływem na zdrowie, a także edukować społeczeństwo w zakresie zdrowego odżywiania. Obiekt ma powstać w ciągu 18 miesięcy. Koszt przedsięwzięcia to 115,4 mln zł brutto. To drugie w ciągu trzech lat podejście uczelni do potężnej inwestycji.