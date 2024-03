Tanie mieszkania TBS na Pradze w Warszawie. W budynku przy ulicy Strzeleckiej rozdano pierwsze klucze Michał Mieszko Skorupka

W Warszawie oddano do użytku kilkadziesiąt nowych mieszkań komunalnych. W budynku zlokalizowanym przy ulicy Strzeleckiej, zostały przekazane klucze do pierwszych lokali. Jak podkreśla stołeczny Ratusz, cała inwestycja doskonale wpisuje się w praski charakter zabudowy. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza w historii stolicy inwestycja TBS sfinansowana bez udziału kredytu bankowego.