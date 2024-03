Rekordowo szybka podróż z Warszawy do Zakopanego. W życie wchodzi korekta rozkładów jazdy pociągów

Jak przekazały, PKP Polskie Linie Kolejowe, korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała od niedzieli 10 marca do 9 czerwca br. Nowe połączenia miały zostać opracowane w taki sposób, aby najlepiej wykorzystać możliwości linii kolejowych, a wykonawcom zapewnić warunki do kontynuacji prowadzonych prac.

Rekordowo szybka podróż z Warszawy do Zakopanego

Największą zmianę odczują pasażerowie z Warszawy. Już od 10 marca znacznie skróci się czas przejazdu ze stolicy do Zakopanego – podróż potrwa 4 godz. 44 min . Z Krakowa do Zakopanego najszybszy pociąg pojedzie w 2 godz. 17 min, a z Zakopanego do Krakowa w 2 godz.14 min.

Trasa z Warszawy do Gdańska pociągi pokonają w 2 godz. 29 min, z Warszawy do Poznania w 2 godz. 29 min, z Lublina do Warszawy w 1 godz. 45 min, a z Bydgoszczy do Warszawy w 2 godz. 56 min.