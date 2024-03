Elektrociepłownia Siekierki wyburzy 200-metrowy komin? W planach budowa trzy razy mniejszego. Ekolodzy biją na alarm

Elektrociepłownia Siekierki w Warszawie ma w planach wyburzenie jednego z trzech czynnych kominów. 200-metrową konstrukcję może w niedalekiej przyszłości zastąpić trzy razy mniejszy obiekt. Inwestycja budzi wątpliwości wśród ekologów, którzy zgłosili sprawę do sądu. - Organizacje ekologiczne powinny mieć możliwość bieżącego monitorowania emisji - tłumaczy prezes fundacji Grand Agro. - Nie ma takiej możliwości - odpowiada z kolei PGNiG Termika, właściciel EC Siekierki.

EC Siekierki planuje wyburzenie jednego ze swoich trzech czynnych kominów. Obiekt wzniesiony 47 lat temu, może podzielić losy poprzedników rozebranych w 2009 i 2011 roku. Jak wynika z informacji przekazanych przez portal "Sadyba24", ma on zostać zastąpiony przez zupełnie nową, liczącą 65-metrów konstrukcję. To spora zmiana, gdyż budowla powstała w 1977 roku mierzy aż 200 metrów, co wspólnie z innym kominem znajdującym się na terenie mokotowskiej elektrociepłowni, czyni ją szóstą co do wielkości w stolicy. Wyższe są jedynie: Varso Place - 310 m

Komin ciepłowni Kawęczyn - 300 m

Pałac Kultury i Naukiw - 237 m

Warsaw Spire - 220 m

Warsaw Trade Tower - 208 m

Pomysłodawcy: wielkość emisji nie wzrośnie

Emitor E3, bo o nim mowa, obsługuje kotły szczytowe K-8 i 9, zasilane olejem lekkim. Jego trzy razy mniejszy następca będzie miał dokładnie takie samo zadanie. Zmianie ulegnie więc wyłącznie wysokość, co w teorii powinno cieszyć, gdyż zmniejszy dominację przemysłu w okolicy.

Jak twierdzą pomysłodawcy inwestycji, niższy komin nie wpłynie na wzrost opadów pyłów na pobliskie tereny. Wybudowanie nowego komina nie zmienia wielkości emisji, ponieważ podłączone są do niego te same dwa kotły wodne, wyposażone w palniki niskiej emisji tlenków azotów, opalane nisko-siarkowym olejem lekkim. Kotły mają charakter szczytowy i są uruchamiane przy bardzo silnych mrozach - oświadcza właściciel EC Siekierki PGNiG Termika, cytowany przez portal "Sadyba24".

Zmiany na lepsze? Wątpliwości ekologów

Zagrożenia większym zanieczyszczeniem nie obawiają się także ekolodzy. Fundacja ochrony środowiska naturalnego "Grand Agro”, która w październiku 2023 roku odwołała się od decyzji środowiskowej władz stolicy, zwraca uwagę na inny problem.

Odwołujemy się do samorządowego kolegium odwoławczego, bo tylko w ten sposób - na etapie decyzji o nowym kominie - możemy doprowadzić do skuteczniejszego monitorowania zanieczyszczeń. Powszechną praktyką w elektrociepłowniach jest bowiem to, że inwestorzy na etapie pozwolenia na budowę deklarują, że emisja szkodliwych związków będzie minimalna. Jak już dostaną zgodę na inwestycję, wkrótce wnioskują o zwiększenie limitu zanieczyszczeń. Aby się temu przeciwstawić, organizacje ekologiczne takie jak nasza powinny mieć możliwość bieżącego monitorowania emisji - przekonuje w rozmowie z portalem "Sadyba24" prezes organizacji, Kazimierz Mroczkowski. EC Siekierki planuje wybudować nowy komin Szymon Starnawski Mroczkowski dodaje, że choć elektrociepłownie podlegają ustawowemu monitoringowi, to odbywa się to jedynie w formie sprawozdań, przekładanych odpowiedniemu urzędowi co pewien czas. Prezes "Grand Agro" informuje, że jeśli dojdzie do awarii i dużego wyrzutu trujących substancji, elektrociepłownie wyłączają system monitorujący, twierdząc, że uległ on awarii.

To sposób na obejście systemu i nie wykazywanie istotnych przekroczeń - wyjaśnia.

Termika: nie damy stałego dostępu do monitoringu organizacjom pozarządowym

PGNiG Termika informuje, że nie widzi możliwości dopuszczenia organizacji pozarządowych do stałego dostępu do monitoringu emisji z nowego komina. Nie ma możliwości nadania stałego dostępu do monitoringu ciągłego z Emitora E3 w EC Siekierki. Wydruki z systemu raportowania co roku w lipcu za I-sze półrocze oraz w styczniu za cały miniony rok są przedkładane do WIOŚ na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia - oświadcza centrum prasowe spółki.

Właściciel elektrociepłowni Siekierki oferuje natomiast dostęp wsteczny.

W sprawie udostepnienia tych wydruków proponujemy zwrócić się do WIOŚ lub do nas, w formie odrębnego wniosku - mówi właściciel EC Siekierki".

Odwołanie fundacji Grand Agro rozpatrywało Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W połowie stycznia bieżącego roku, utrzymało ono w mocy zaskarżoną decyzję miasta. Portal "Sadyba24" wskazuje, że W przypadku braku zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administrcyjnego, spółka PGNiG Termika będzie mogła zbudować nowy komin zgodnie z planem.

Elektrociepłownia Siekierki

EC Siekierki to największa polska elektrociepłownia oraz druga co do wielkości w Europie. Mieści się na warszawskim Mokotowie, przy ulicy Augustówka 30. Została oddana do użytku w 1961 roku. Zakład dysponuje mocą cieplną 2068 MW i mocą elektryczną 620 MW. Podstawowe jednostki wytwórcze EC Siekierki to cztery bloki, w tym trzy ciepłownicze o mocy 105 MW każdy i jeden kondensacyjny z upustem ciepłowniczym o mocy 125 MW. Budynek główny EC Siekierki ma długość 400 metrów. Po stronie wschodniej znajduje się kotłownia, a po zachodniej - maszynownia. EC Siekierki planuje wybudować nowy komin Szymon Starnawski Obecnie na terenie elektrociepłowni znajdują się trzy kominy. Dwa o wysokości 200 metrów oraz jeden o wysokości 170 metrów. Wcześniej, w 2009 i 2011 roku rozebrano dwa kominy, wzniesione w latach 1961 i 1972.

Najnowsze kominy zostały wybudowane w latach 2009-201. Powstawały one w tempie czterech metrów na dobę - niższy w ciągu 50 dni, a wyższy w ciągu 64 dni. Są to konstrukcje lite, bez spojeń. Mieszanka betonowa była wylewana do pierścieniowatej formy, którą na hydraulicznych podnośnikach unoszono w górę.

