Chodzi o dwie inwestycje na Chrzanowie i jedną w dzielnicy Włochy. Firma Bouygues Immobilier Polska w najbliższych tygodniach ma wystartować ze sprzedażą nieruchomości w Warszawie. Deweloper zapowiada również, że w 2024 roku w jego portfolio znajdzie się co najmniej jeden projekt we Wrocławiu i dwa w Poznaniu.

Obecnie ten deweloper buduje już pięć (!) innych osiedli mieszkaniowych. W sumie - nie licząc nowych zapowiedzi - w budowie jest ok. 700 mieszkań. Doliczając do tego inwestycje na Bemowie i we Włochach, będzie ich przeszło tysiąc. Tym samym Bouygues Immobilier stanie się jednym z największych deweloperów w Warszawie. To jednak nie koniec mocarstwowych planów firmy.