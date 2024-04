We wtorek 2 kwietnia, o godzinie 5:10 uruchomiono długo zapowiadaną linię autobusową W1, łączącą centrum Otwocka ze stacją Metro Imielin na warszawskim Ursynowie. Połączenie, które otrzymało roboczą nazwę "Speed", działa w ramach bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Linia W1 ma być zachętą dla mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego, ale też alternatywą komunikacyjną, zwłaszcza na okres najbliższych dwóch lat, kiedy to z uwagi na modernizację linii kolejowej S7 ruch pociągów będzie znacznie ograniczony i utrudniony. Zrezygnowaliśmy z wprowadzenia opłat za przejazd, ponieważ, jak wynika z analiz, które przeprowadziliśmy, obsługa całego systemu opłat równoważyłaby się z przychodami z biletów, tak jak to jest w przypadku linii M1 i M2 - tłumaczy prezydent Otwocka Jarosław Margielski.