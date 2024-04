Służba Oczyszczania Miasta - o co chodzi?

Rozpoczęła się wiosna, a przed nami wiele prac związanych z nasadzeniami roślinności, porządkami na grządkach, powstawaniem łąk kwiatowych, sprzątaniem i porządkowaniem. Mieszkańcy jednak niepokoją się, że jak i przez cały rok, firmy realizujące prace dla miejskich spółek będą zachowywać się nieodpowiedzialnie. - Samochody takich firm często rozjeżdżają trawniki i chodniki - ale nie mają na burtach ani informacji o tym, dla jakiej jednostki miejskiej pracują, ani do jakiej konkretnie firmy należą. Nikt tego systematycznie nie kontroluje, a kara za brak to maksymalnie 500 złotych. Jak samochody nie są oznakowane, to nie wiadomo nawet, komu zgłaszać nieprzepisową jazdę czy parkowanie - napisał do nas jeden z mieszkańców.

Warszawiacy zwracają też uwagę, że po mieście poruszają się samochody oznakowane jako "Służba Oczyszczania Miasta" chociaż nie wiadomo, co to znaczy. Nie ma takiej miejskiej spółki, a samochody należące do miasta nie korzystają z takich oznakowań. - Taki napis [Służba Oczyszczania Miasta - przyp. red] w rzeczywistości nie ma żadnego przełożenia na informację o jednostce zlecającej prace. Jeśli mieszkaniec widzi pojazd, który porusza się nieprawidłowo lub wykonuje swoje obowiązki w sposób niewłaściwy, może to zgłosić do Straży Miejskiej lub na policję, które mają możliwość ukarać kierowcę - tłumaczy nam Zofia Kłyk, specjalistka ds. komunikacji społecznej w ZOM.