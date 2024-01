Warszawiacy nadal krytycznie o straży miejskiej. Potrzebna większa skuteczność funkcjonariuszy i lepszy czas reakcji

Mieszkańcy Warszawy krytycznie o straży miejskiej

Zdanie warszawiaków o straży miejskiej od lat nie jest najlepsze. Przypomnijmy, że na początku 2023 roku dotarliśmy do "Raportu z badania opinii mieszkańców Warszawy na temat stołecznej Straży Miejskiej". Wówczas dowiedzieliśmy się, że ponad 1/3 mieszkańców Warszawy deklaruje brak zaufania do straży miejskiej. 65% mieszkańców nie akceptuje złego parkowania w stolicy. 90% warszawiaków potwierdza, że walka z nieprawidłowym parkowaniem to zadanie warszawskiej Straży Miejskiej. Wśród kompetencji Straży Miejskiej wskazują to zdecydowanie na pierwszym miejscu.

W ostatnim Barometrze Warszawskim zaledwie 6% oceniło straż miejską bardzo dobrze, 53% raczej dobrze, a 41% nie wskazało by działania strażników dało się ocenić dobrze. My zapytaliśmy czy stolicy potrzebna jest straż miejska i co sądzą o ich pracy. Przytoczymy kilka opinii, które w podobnej formie się powtarzały i zawierają poza opinią, także potencjalne rozwiązania: