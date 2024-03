Prasówka 30.03.2024 Warszawa. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Warszawy

W czwartek, 28 marca, na Bielanach oficjalnie odsłonięto kolorowy mural Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ogromne malowidło ozdobiło ściany budynku przy ulicy Marymonckiej. Mural zaprojektował sam Szef Fundacji WOŚP Jurek Owsiak, który chciał nawiązać do dobroczynności i solidarności mieszkańców dzielnicy. Całość utrzymana jest w charakterystycznych, finałowych grafikach - kolorowo, optymistycznie. Szczegóły poniżej.

Święta zbliżają się wielkimi krokami. Podczas gdy jedni mieszkańcy stolicy szykują się do uroczystego celebrowania Wielkanocy w swoich domach, inni postanawiają odwiedzić bliskich poza miastem. Duża część tych drugich zdecydowała się na podróże pociągiem. Od piątkowego poranka, na warszawskich stacjach kolejowych można zaobserwować sporo pasażerów. Nie inaczej jest na Dworcu Centralnym. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotogalerię.

W piątek 29 marca na warszawskim niebie można było dostrzec parę samolotów. Część mieszkańców zaniepokoił zarówno widok okrążeń wykonywanych przez maszyny, jak i głośny dźwięk będący ich efektem. Okazuje się, że były to loty treningowe myśliwców F-16, z 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. O ćwiczeniach poinformował ppłk Marek Pawlak z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Bez przekształcenie ronda, bez utworzenia ciągów pieszych przez środek placu, bez przeniesienia przystanków autobusowych, bez zwężenia ulic dojazdowych. Plac Wilsona się zmieni, ale nie tak, jak proponowali aktywiści z Miasto Jest Nasze. Powstanie za to 18 drzew, krzewy, żywopłoty i będzie mniej betonu. Jak tę zmianę komentuje Marta Szczepańska z Miasto Jest Nasze i radna dzielnicy Żoliborz?

Po wielu komplikacjach związanych z inwestycją parku linearnego nad POW na Ursynowie, teraz Zarząd Zieleni poinformował, że do realizacji zostały przekazane dwa odcinki terenu. Prace będą wiązały się z czasową zmianą w organizacji ruchu drogowego. "Zminimalizowane zostaną ewentualne niedogodności dla ruchu pieszego i rowerowego" – zapewnia nas Zarząd Zielni.

Warszawa zamieni się w magiczny świat, rodem z najbardziej fantastycznych gier komputerowych. Już w następny weekend – 6-7 kwietnia – odbędą się najbardziej Fantastyczne Targi w Polsce. Spotkania ze znanymi autorami, książki, gry planszowe, gadżety, biżuteria – to prawdziwa gratka dla fanów fantastyki.

Do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej trafiły kolejne czołgi Abrams. Sprzęt pozyskany ze Stanów Zjednoczonych najpierw trafił do Poznania, gdzie przeszedł odpowiednie kontrole. Wojskowi zamieścili w sieci nagranie, na którym widać transport maszyn do stolicy. Wideo można zobaczyć poniżej.