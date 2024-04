Przegląd tygodnia z 14.04.2024 w Warszawie. Najważniejsze wydarzenia od 7.04 do 13.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Targ Śniadaniowy wrócił do Warszawy! Sezon 2024 właśnie wystartował. Mieszkańcy z niecierpliwością czekali na ten moment. To zdecydowanie jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Warszawie, gdzie można zjeść pyszne śniadania, obiady, lunche i kupić ciekawe, lokalne produkty. Pierwszy Targ Śniadaniowy w tym roku odbył się 13 kwietnia na Żoliborzu. Będzie trwać także w niedzielę, 14 kwietnia w drugiej lokalizacji - na Mokotowie.

Pole Mokotowskie wraca do łask. Przez ostatnie dwa letnie sezony duża część terenu była ogrodzona, a dostęp ograniczony w skutek remontu. Remontu, który wreszcie się zakończył, a mieszkańcy w pierwsze ciepłe dni od razu wybrali się tam by spędzić wolny czas. Zobaczcie, jak wygląda to miejsce po przebudowie i co się zmieniło.

Warszawa jest coraz bliżej wprowadzenia nowego systemu biletowego w warszawskiej komunikacji miejskiej. Wiemy już, że jest czterech chętnych by dokonać zmian w stolicy. Obecnie przedstawiciele ratusza spotykają się z każdą z firm. Do końca maja powinny zakończyć się rozmowy, by przejść do konkretnych ofert przetargowych. Kiedy nastąpią zmiany w transporcie publicznym? To może być prawdziwa rewolucja.