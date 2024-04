Warszawski Południk Zerowy przechodzi przez nowy most pieszo-rowerowy. ZDM oznaczy to miejsce czerwoną linią

Jakiś czas temu odezwał się do nas pan Mariusz Meus - geodeta oraz popularyzator geodezji i astronomii, znany jako Pan Południk, przewodniczący akcji „Honorowy Południk Krakowski” i członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Z okazji 550. rocznicy narodzin Mikołaja Kopernika zaplanował oznaczenie historycznego warszawskiego południka zerowego. Co się okazało? Że południk ten przechodzi również przez most pieszo-rowerowy - relacjonuje Zarząd Dróg Miejskich.

Południk Warszawski przechodzi dokładnie pomiędzy drugim a trzecim filarem mostu (licząc od praskiej strony). W tym miejscu znajduje się także wschodni kraniec metalowej konstrukcji nad strefą wypoczynkową. Wszystko więc idealnie się złożyło do oznaczenia południka na moście, co też zaproponował pan Mariusz.

W Krakowie już w zeszłym roku oznaczył tamtejszy południk zerowy, z którego korzystał Mikołaj Kopernik, tworząc swoją rewolucję heliocentryczną. Południk Kopernika został oznaczony także w Zakopanem. W innych miastach również oznaczone są wyjątkowe południki: 19°E w Chorzowie, 18°E w Bydgoszczy, 17°E we Wrocławiu. - Dlaczego więc Warszawa miała by nie mieć oznaczonego swojego? Stąd wzięliśmy sobie pomysł pana Mariusza do serca i postanowiliśmy oznaczyć na moście Warszawski Południk Zerowy za pomocą wymalowanej żywicą czerwonej linii - przekazali drogowcy.