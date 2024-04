Strefa Płatnego Parkowania na Mokotowie w Warszawie. ZDM przedstawił raport z konsultacji społecznych

Przypomnijmy, że obecnie strefa płatnego parkowania na Mokotowie sięga do Różanej, Gagarina i Dolnej (na Puławskiej). Częściowo (do Gagarina i Różanej) została rozszerzona od stycznia 2023.

Konsultacje trwały od 15 listopada do 15 grudnia 2023. W czasie spotkań mieszkańcy i mieszkanki mogli zapoznać się z wynikami pomiarów zapełnienia miejsc postojowych i ich rotacji.

„Konsultacje miały na celu poznanie i zebranie opinii mieszkańców i mieszkanek dzielnicy Mokotów dla zaproponowanych rozwiązań projektowych. Naszym głównym celem spotkań z mieszkańcami było wypracowanie i znalezienie optymalnych rozwiązań projektowych, tak aby zmiany w największym stopniu odpowiadały lokalnym potrzebom. Dzięki zaangażowaniu i dyskusji uczestników z projektantami i pracownikami ZDM mieszkańcy dostosowali projekty ulic do swoich potrzeb” – wyjaśniają stołeczni drogowcy.

Strefa Płatnego Parkowania na Mokotowie. Jaka ona ma być?

ZDM przekazał, że najważniejszymi zmianami, jakie zostały wprowadzone w projektach, są dodatkowe ulice jednokierunkowe oraz zmiany na ul. Dąbrowskiego, gdzie zostały zachowane wszystkie miejsca postojowe.

W raporcie opublikowanym przez ZDM czytamy, że uczestnicy konsultacji często odnosili się do ich tytułu i postawionego w nim pytania, czyli „Jaka strefa parkowania na Mokotowie?”. Zdaniem niektórych to sformułowanie sugeruje, że decyzja została już podjęta, co budziło obawy.

Mieszkańcy wskazywali, że konsultacje powinny obejmować nie tylko projekty organizacji ruchu i zasady funkcjonowania strefy, ale dotyczyć także zasadności jej wprowadzenia. Urzędnicy obecni na spotkaniach wyjaśniali, że procedura podejmowania decyzji o rozszerzeniu SPPN jest jeszcze

otwarta, bo ostateczną decyzję podejmie Rada Miasta poprzez głosowanie.