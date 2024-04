Darmowa komunikacja miejska w Warszawie? To propozycja kandydata na prezydenta stolicy

Bezpłatna komunikacja miejska dla płacących podatki w stolicy

- Musimy wprowadzić bezpłatną komunikację zbiorową dla wszystkich, którzy płacą podatki w Warszawie. Jest to możliwe, jest to wykonalne, stać nas na to. Nie ma lepszej i bardziej bezkompromisowej zachęty by korzystać z komunikacji zbiorowej jak wprowadzenie bezpłatnej komunikacji dla wszystkich, którzy płacą podatki w Warszawie – powiedział Tobiasz Bocheński.

- Jednocześnie to zachęta dla wszystkich, którzy przybyli tutaj spoza Warszawy, aby się osadzili, zameldowali i odprowadzali podatki. Po to, żeby nasze miasto stawało się coraz lepszym i komfortowym miejscem – dodał.

Ceny biletów pokrywają 30 proc. kosztów transportu publicznego

W lutym tego roku stołeczny ratusz przekazał, że rok 2023 był rekordowy pod względem wpływów do budżetu miasta z biletów. Na stołeczne konto wpłynęło 883 888 262,59 zł - to wzrost o 13 proc. w stosunku do roku 2022 i najwyższa wartość wpływów w historii WTP (wcześniej rekord padł w 2019 roku, czyli przed pandemią, gdy do budżetu miasta wpłynęło 874 846 639 zł). Razem z innymi dochodami (opłat dodatkowych oraz wpłat od gmin, z którymi współpracuje ZTM) na warszawskie konta wpłynęło nieco ponad miliard złotych. Jak pisaliśmy wówczas, okazało się, że to zaledwie 29,71 proc. kosztu zakupu usług przewozowych, czyli kosztu uruchamiania przez cały rok transportu publicznego.

Oznacza to bowiem, że ponad 70 proc. kosztów komunikacji miejskiej pokrywa dodatkowo Warszawa z budżetu.