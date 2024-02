Tobiasz Bocheński. Co proponuje kandydat na prezydenta Warszawy?

Bocheński urodził się 15 grudnia 1987 roku w Łodzi, gdzie spędził większość swojego życia. W 2019 roku został doktorem prawa na Uniwersytecie Łódzkim. W tym samym roku został mianowany na wojewodę łódzkiego. Był to awans, ponieważ Bocheński od 2015 roku doradzał poprzedniemu wojewodzie łódzkiemu – Zbigniewowi Rau.

Od 18 kwietnia do 13 grudnia 2023 roku Tobiasz Bocheński był wojewodą mazowieckim. Po zmianie władzy został odwołany. Teraz został kandydatem PIS na prezydenta Warszawy. Jest to kandydat bezpartyjny, którego wspiera największa partia opozycyjna.

Jaki program dla Warszawy ma Tobiasz Bocheński?

Jaki program proponuje Bocheński? Szczegółów nie chciał zdradzić. Dowiedzieliśmy się jednak, że na pewno nie będzie patronował ani Marszowi Niepodległości, ani Paradzie Równości.

– Moja kandydatura gwarantuje, że będziemy rozmawiać o problemach samorządowych i o problemach Warszawiaków, a nie o ogólnopolskiej polityce. Nie będzie ucieczki na której Warszawa cierpi - powiedział Tobiasz Bocheński.

- Uważam, że ceny (biletów komunikacji miejskiej – red.) nie powinny rosnąć. Nie widzę powodu, by podnosić opłat za parkowanie samochodów – dodał Bocheński. Przyznał też, że jest zwolennikiem „Janosikowego”, które na rzecz biedniejszych gmin płaci Warszawa (to ok. 1,5 mld zł rocznie).

W rozmowie powiedział, że Strefa Czystego Transportu w Warszawie powinna być mniejsza niż to, co zaproponował Rafał Trzaskowski. Dodatkowych pieniędzy chciałby szukać restrukturyzując budżet. Nie potrafił jednak odpowiedzieć na pytanie, jakie środki Warszawa uzyskuje z podatku PIT, ani jak wygląda struktura budżetowa miasta. Nie zdradził też szczegółów swojego programu. Mamy je poznać wkrótce.