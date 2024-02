Czy ceny biletów w Warszawie wzrosną? Obecnie pokrywają zaledwie 30 procent kosztów transportu publicznego

Miliardy na komunikację miejską w Warszawie

Ratusz warszawski poinformował, że rok 2023 był rekordowy pod względem wpływów do budżetu miasta z biletów. Na stołeczne konto wpłynęło 883 888 262,59 zł - to wzrost o 13 proc. w stosunku do roku 2022 i najwyższa wartość wpływów w historii WTP (wcześniej rekord padł w 2019 roku, czyli przed pandemią, gdy do budżetu miasta wpłynęło 874 846 639 zł). Razem z innymi dochodami (opłat dodatkowych oraz wpłat od gmin, z którymi współpracuje ZTM) na warszawskie konta wpłynęło nieco ponad miliard złotych. Okazuje się, że to zaledwie 29,71 proc. kosztu zakupu usług przewozowych, czyli kosztu uruchamiania przez cały rok transportu publicznego. Jest to bardzo mało.

Oznacza to bowiem, że ponad 70 proc. kosztów komunikacji miejskiej musi pokrywać dodatkowo Warszawa z budżetu. Wiceprezydent Michał Olszewski mówił nam nawet, że stolica Polski wydaje na komunikację miejską więcej niż pięć kolejnych miast Polski razem wziętych. Ogromne nakłady, a szacuje się że koszt komunikacji miejskiej w 2024 roku wyniesie 4,4 miliarda złotych (w 2023 było to 3,6 mld zł). To może oznaczać jeszcze mniejszy procent wydatków pokryty z biletów. Wniosek jest jeden - tak niskie ceny biletów w Warszawie są po prostu utrzymywane sztucznie.