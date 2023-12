Budżet Warszawy na 2024 rok z 3 miliardami deficytu. Zadłużenie miasta wzrośnie. Jakie inwestycje znalazły się w uchwale budżetowej?

Uchwała budżetowa dla Warszawy na 2024 rok

Już tradycyjnie na pierwszym miejscu jest edukacja. Organizowanie oświaty kosztuje miasto miliardy złotych. W przyszłym roku będzie to 7,3 miliarda złotych. Drugą pozycją, pochłaniającą największe koszty, jest organizacja komunikacji miejskiej w stolicy. To koszt 4,4 miliarda złotych. Na trzecim miejscu znajduje się wpłata tzw. Janosikowego. Dalej są m.in. ochrona zdrowia i pomoc społeczna (2,2 mld), zarządzania strukturami samorządowymi (2,1 mld) czy ład przestrzenny i gospodarowanie nieruchomościami (1,5 mld) oraz gospodarka odpadami (1,2 mld).

Z materiałów udostępnionych przez radnych podczas sesji budżetowej wynika, że miasto w przyszłym roku osiągnie dochody w wysokości 24 mld 519 mln zł. Po stronie wydatków znajduje się z kolei 27 mld 760. To oznacza deficyt budżetowy na poziomie 3 miliardów i 241 milionów złotych. Nowy kredyt Warszawa zaciągnie w kwocie 2 mld 795 mln, a łączne zadłużenie miasta sięgnie 8 mld 247 mln zł. Sprawdźmy, co pochłonie najwięcej pieniędzy w przyszłorocznym budżecie stolicy Polski.

Największe inwestycje w stolicy

Swoje poprawki do budżetu miasta zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Jak poinformował radny Dariusz Figura, znalazło się tam m.in. wprowadzenie do budżetu wydatków na prace związane z przygotowaniem do budowy linii metra M4 oraz przedłużeniem linii M2 do Ursusa. Zwiększenie środków na dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na Pradze, czyli budowę obwodnicy Pragi. Adaptacja pomieszczeń byłego Szpitala na Solcu na potrzeby Warszawskiego Centrum Zdrowia Seniorów. Poprawki zostały odrzucone przez radnych.