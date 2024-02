Budowa metra w Warszawie. Kto zaprojektuje trzecią linię? Jedna oferta w przetargu na odcinek ze Stadionu Narodowego na Gocław

Kto zaprojektuje M3 od Stadionu Narodowego na Gocław?

Przypomnijmy, że chodzi pierwszy odcinek linii M3 od stacji Stadion Narodowy do stacji Gocław. - Chcielibyśmy zacząć prace nad III linią w 2027 roku, a zakończyć w roku 2030 - mówił Trzaskowski. Do tego niezbędne jest przeprowadzenie prac projektowych (zakończyły się już przedprojektowe), a także uzyskanie decyzji środowiskowej. Był to dość duży problem ze względu na spory kompetencyjne, o czym pisaliśmy kilkukrotnie m.in. w lutym 2023 oraz po zapowiedzi prezydenta w sprawie budowy w latach 2027-2030 tutaj.