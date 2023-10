Budowa metra w Warszawie. Wiemy jak będą wyglądać stacje trzeciej linii

Wizualizacje trzeciej linii metra w Warszawie

Wracamy do tematu studium rozwoju sieci metra przez firmę ILF. Niedawno, tutaj , prezentowaliśmy szczegółowe mapy zawierające przebiegi linii, stacje oraz podział na etapy budowy - wraz z zakładanymi w opracowaniu datami. Dzisiaj zaprezentujemy wizualizacje stacji trzeciej linii metra, a wkrótce przeanalizujemy też planowane przesiadki pomiędzy liniami. W pierwszej kolejności (według założeń do 2029 roku) miałoby powstać 6 stacji. Poniżej przedstawiamy jak mogą one wyglądać.

Budowa M3 przesądzona

Z dokumentu, co istotne, dowiadujemy się że zbudowanie pierwszego odcinka linii M3, tj. od Stadionu Narodowego do stacji Gocław jest już przesądzone. Uwzględnienie tego warunku było dla przygotowującej studium firmy ILF warunkiem koniecznym. Urzędnicy liczą, że w przyszłym roku gotowe będą dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji środowiskowej. Póki co trwa impas w tej sprawie. Przypomnijmy, że środki na M3 obiecał również rząd. Jeśli wszystko poszłoby po myśli ratusza to w 2024 roku możemy się spodziewać przetargu w formule „Projektuj + Buduj”. To nie jest jednak przesądzone.

mat. pras.

Nie ustaje jednak dyskusja co do zasadności budowy linii M3. Chodzi o prognozowane potoki pasażerskie dla poszczególnych linii planowanych w przyszłości. Wynika z nich, że zdecydowanie bardziej może być potrzebna linia M4. Z kolei prezydent Rafał Trzaskowski nie wykluczał budowy jednocześnie linii M3 i M4. Trudno jednak sobie to wyobrazić, chociażby ze względu na niezbędne do tego zaplecze finansowe. Więcej na temat tego jak wyglądają prognozy dla poszczególnych linii przeczytacie poniżej.